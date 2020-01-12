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В Україні хочуть знизити
банківські комісії - Гороховський

В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:12

В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише cооснователь проекту monobank Олег Гороховський.

Дивися повний текст В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський.
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:12

Хтось хоче знизити прибутки банків від комісійного доходу на користь продавців. Роздрічні ціни, звісно ж, ніхто коригувати через зниження комісій не буде. Це нонсенс. Зниження до рівня, що нижчий за 1% може вивести з ринку малих гравців, які не зможуть конкурувати з Ощад / Приват / РБАваль. От тільки навіщо розтягувати це - чи не простіше зразу знизити до якогось прийнятного / обґрунтованого рівня та забути?

...До чого це призведе:

кешбеків не буде; - взагалі - ну і біс із ними, не дуже й треба. Їх можна отримати переважно за купівлю того, що мені не треба, або треба, але не саме там, де його пропонують. Отже, кешбеки, це спосіб просування товару, а не банківська послуга чи щось подібне. Хоча... кешбеки нікуди не подінуться, маркетологи не дозволять :-D якісь кешбеки все одно будуть, можливо, трохи менші, а, можливо й трохи більші, адже прибутку більше матимуть саме продавці...

з’являться комісії за обслуговування карток; - ok

клієнти почнуть більше платити кешем, що і потрібно торговцям. - не почнуть, це не зручно, а ціна не повинна залежати від способу розрахунку, це незаконно.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:24

Re: В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховськ

  Всюдиносапхайчик написав:кешбеків не буде; - взагалі - ну і біс із ними, не дуже й треба. Їх можна отримати переважно за купівлю того, що мені не треба, або треба, але не саме там, де його пропонують. Отже, кешбеки, це спосіб просування товару, а не банківська послуга чи щось подібне.

Оце взагалі дурниця, кешбеки це не акції магазину, ні до яког опросування товару вони відношення не мають
  Всюдиносапхайчик написав:Хоча... кешбеки нікуди не подінуться, маркетологи не дозволять :-D

Що б там маркетологи не придумали, все завжди спирається на фінанси - якщо кешбеки виплачувати нема з чого, то їх і не буде.
  Всюдиносапхайчик написав:а, можливо й трохи більші, адже прибутку більше матимуть саме продавці.

І до чого тут продавці? Вони вам ніяких відшкодувань не платитимуть
  Всюдиносапхайчик написав:клієнти почнуть більше платити кешем, що і потрібно торговцям. - не почнуть, це не зручно, а ціна не повинна залежати від способу розрахунку, це незаконно.

Якщо обслуговування карток з безкоштовного стане дуже й дуже платним, то ще й як спонукатиме - якщо інтерчейндж буде знижено фактично до нуля, це може вилитися в комісії до сотень гривень на місяць за звичайну картку, то вся робота, що була проведена за останнє десятиліття з просування безготівкових розрахунків буде знищена. Зростання готівкових розрахунків означатиме ще й зростання тіньового сектору економіки.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 21:39

Faceless
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кешбек

Принцип роботи - коли ви робите покупку за допомогою карти, магазин платить комісію банку, банк бере свій відсоток, і віддає відсоток вам назад. - Wiki

Отже, джерело кешбеку - це продавець, який платить за просування банку чи посередникам, а банк вже ділиться прибутком з покупцем. Продажі потрібні в першу чергу продавцю, а не банку. Покупець отримує кешбек номінально від банку, а по суті джерелом є продавець, якому треба продавати більше.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 23:32

Банкам предлагают меньше зарабатывать, им это не нравится - конфликт интересов. В то же время низкие комиссии - стимул для торговцев ставить терминалы, как следствие рост безнал. платежей - выгода для гос-ва из-за снижения теневой экономики.
lite
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 03:53

Re: В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховськ

Всюдиносапхайчик написав:Faceless
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кешбек

Принцип роботи - коли ви робите покупку за допомогою карти, магазин платить комісію банку, банк бере свій відсоток, і віддає відсоток вам назад. - Wiki

Отже, джерело кешбеку - це продавець, який платить за просування банку чи посередникам, а банк вже ділиться прибутком з покупцем. Продажі потрібні в першу чергу продавцю, а не банку. Покупець отримує кешбек номінально від банку, а по суті джерелом є продавець, якому треба продавати більше.
Ну якщо всі ваші пізнання з Вікіпедії, то зрозуміло - мало того, що ви уявлення не маєте з цього питання, так ще й не намагаєтеся розібратися
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 03:54

Re: В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховськ

lite написав:Банкам предлагают меньше зарабатывать, им это не нравится - конфликт интересов. В то же время низкие комиссии - стимул для торговцев ставить терминалы, как следствие рост безнал. платежей - выгода для гос-ва из-за снижения теневой экономики.
Торговцы терминалы не ставят не из-за дороговизны комиссий, а потому что придётся оборот реальный показать
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 04:16

“Я вважаю, що такі спроби регулювати ринок, який спокійно може регулюватися сам, нічим хорошим не закінчуються. Натомість я вас запевняю, що такі закони в наших реаліях завжди ухвалюються тому, що хтось комусь щось заніс. Тому що по-іншому немає сенсу. Нашим законодавцям, наче, більше робити нічого – тільки «захищати» великі мережі АЗС та електроніки”

интересно: Кто и кому сколько занёс когда принимают законы про ограничение расчётов кешем и принудительно заставляют магазины ставить терминалы???

если есть такие законы - то терминал магазину банки должны устанавливать нашару, а комиссия по карте не

1,5% – з липня 2020 року;

1% – з січня 2021 року;

0,5% – з липня 2021 року.


а 0,01% и с 1 февраля!!!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 04:19

  Faceless написав:Торговцы терминалы не ставят не из-за дороговизны комиссий, а потому что придётся оборот реальный показать


та ладно 500 грн в месяц за терминал и плюс 2,5% отстёгивать банку - это п ... ц
это тупо четверть прибыли - идёт в банки - чисто обдираловка
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