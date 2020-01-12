В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський

Додано: Пон 13 січ, 2020 21:12

Хтось хоче знизити прибутки банків від комісійного доходу на користь продавців. Роздрічні ціни, звісно ж, ніхто коригувати через зниження комісій не буде. Це нонсенс. Зниження до рівня, що нижчий за 1% може вивести з ринку малих гравців, які не зможуть конкурувати з Ощад / Приват / РБАваль. От тільки навіщо розтягувати це - чи не простіше зразу знизити до якогось прийнятного / обґрунтованого рівня та забути?



...До чого це призведе:



кешбеків не буде; - взагалі - ну і біс із ними, не дуже й треба. Їх можна отримати переважно за купівлю того, що мені не треба, або треба, але не саме там, де його пропонують. Отже, кешбеки, це спосіб просування товару, а не банківська послуга чи щось подібне. Хоча... кешбеки нікуди не подінуться, маркетологи не дозволять :-D якісь кешбеки все одно будуть, можливо, трохи менші, а, можливо й трохи більші, адже прибутку більше матимуть саме продавці...



з’являться комісії за обслуговування карток; - ok



клієнти почнуть більше платити кешем, що і потрібно торговцям. - не почнуть, це не зручно, а ціна не повинна залежати від способу розрахунку, це незаконно.