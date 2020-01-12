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В Україні хочуть знизити
банківські комісії - Гороховський

В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:49

"Хотят понизить", но в итоге повысят.
НБУ с СЭПом тому пример
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:31

  Всюдиносапхайчик написав:Faceless
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кешбек

Принцип роботи - коли ви робите покупку за допомогою карти, магазин платить комісію банку, банк бере свій відсоток, і віддає відсоток вам назад. - Wiki

Отже, джерело кешбеку - це продавець, який платить за просування банку чи посередникам, а банк вже ділиться прибутком з покупцем. Продажі потрібні в першу чергу продавцю, а не банку. Покупець отримує кешбек номінально від банку, а по суті джерелом є продавець, якому треба продавати більше.

90% від усього, що ви написали в цій темі - безглуздість, а ті 10% - це загальновідома річ про які будь-яка бабця під парадним скаже, що ніхто нічого людям не покращить, а лише кишені зміняться.

По темі ж, ринок дійсно сам себе регулює і ті 95% хто не розбирається в фінансах і банках платять більше, а ми навпаки - отримуючи кешбеки 5%+ платимо менше.
Аналогічно і по знижкам виробників та лояльностям магазинів: одні купують що звикли і де звикли, інші мають додатки із акційними пропозиціями магазинів.
Усюди є області, де нелінива людина може розвернутися і знайти оптимізовану схему, а інші (котрим ліньки чи мізків нема або ж часу) платитимуть за себе і за того розумника.

Заради чесності можна було б понизити комісії до 1,5%, але все що менше 1% - то від лукавого і струсане ринок, перевернувши дещо згори до низу.
Slx
 
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