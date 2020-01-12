В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський

"Хотят понизить", но в итоге повысят.
НБУ с СЭПом тому пример
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:49
"Хотят понизить", но в итоге повысят.
НБУ с СЭПом тому пример
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:31
90% від усього, що ви написали в цій темі - безглуздість, а ті 10% - це загальновідома річ про які будь-яка бабця під парадним скаже, що ніхто нічого людям не покращить, а лише кишені зміняться.
По темі ж, ринок дійсно сам себе регулює і ті 95% хто не розбирається в фінансах і банках платять більше, а ми навпаки - отримуючи кешбеки 5%+ платимо менше.
Аналогічно і по знижкам виробників та лояльностям магазинів: одні купують що звикли і де звикли, інші мають додатки із акційними пропозиціями магазинів.
Усюди є області, де нелінива людина може розвернутися і знайти оптимізовану схему, а інші (котрим ліньки чи мізків нема або ж часу) платитимуть за себе і за того розумника.
Заради чесності можна було б понизити комісії до 1,5%, але все що менше 1% - то від лукавого і струсане ринок, перевернувши дещо згори до низу.
|