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В Україні хочуть знизити
банківські комісії - Гороховський

В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:49

"Хотят понизить", но в итоге повысят.
НБУ с СЭПом тому пример
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:31

  Всюдиносапхайчик написав:Faceless
https://uk.wikipedia.org/wiki/Кешбек

Принцип роботи - коли ви робите покупку за допомогою карти, магазин платить комісію банку, банк бере свій відсоток, і віддає відсоток вам назад. - Wiki

Отже, джерело кешбеку - це продавець, який платить за просування банку чи посередникам, а банк вже ділиться прибутком з покупцем. Продажі потрібні в першу чергу продавцю, а не банку. Покупець отримує кешбек номінально від банку, а по суті джерелом є продавець, якому треба продавати більше.

90% від усього, що ви написали в цій темі - безглуздість, а ті 10% - це загальновідома річ про які будь-яка бабця під парадним скаже, що ніхто нічого людям не покращить, а лише кишені зміняться.

По темі ж, ринок дійсно сам себе регулює і ті 95% хто не розбирається в фінансах і банках платять більше, а ми навпаки - отримуючи кешбеки 5%+ платимо менше.
Аналогічно і по знижкам виробників та лояльностям магазинів: одні купують що звикли і де звикли, інші мають додатки із акційними пропозиціями магазинів.
Усюди є області, де нелінива людина може розвернутися і знайти оптимізовану схему, а інші (котрим ліньки чи мізків нема або ж часу) платитимуть за себе і за того розумника.

Заради чесності можна було б понизити комісії до 1,5%, але все що менше 1% - то від лукавого і струсане ринок, перевернувши дещо згори до низу.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:10

Faceless Не хочу сперечатися з ідіотами, бо у вас, як у анекдоті про те, де гроші беруться... на тумбочці.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:36

  Всюдиносапхайчик написав:Faceless Не хочу сперечатися з ідіотами, бо у вас, як у анекдоті про те, де гроші беруться... на тумбочці.

Заради бога, своє невігластво ви вже показали, як би ви тут не намагализя образити опонента, факту вашого невігластва це не змінить. Хто ж вам винен що ви не просто не розумієте теми, а й вперто не хочете навіть зрозуміти
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:18

якщо наростити кількість покупок карткою, тоді прибуток не зміниться. А податки це наша медицина пенсія дороги
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:24

  Всюдиносапхайчик написав:https://uk.wikipedia.org/wiki/Кешбек
Принцип роботи - коли ви робите покупку за допомогою карти, магазин платить комісію банку, банк бере свій відсоток, і віддає відсоток вам назад. - Wiki

Уже исправлено.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 18:38

2,5% - це дуже дорого, особливо для малого бізнесу і, як для стороннього спостерігача, не має жодного економічного обґрунтування. Так, дійсно, потрібно підтримувати інфраструктуру, оновлювати обладнання, розробляти нові стандарти, лише частина цих витрат залежить від самих розрахунків, причому від їх кількості, а не об'єму у грошовому еквіваленті. Причому, якщо гейропейці викручуються створенням локальних платіжних систем (наприклад Electronic Cash), що мають скромніші апетити, ніж МПС, то розмір комісій - це напевно єдине у чому наш ПРОСТІР не пасе задніх у порівнянні з міжнародними монстрами. Скромнішими потрібно бути і думати на перспективу, а не намагатися витиснути максимум сьогодні інакше можна несподівано опинитися на узбіччі історії. Поцікавтесь хтось комісіями WeChat і як його поява вплинула на розрахунки у Китаї.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:34

"Гороховский указывает, что подобные ограничения в Европе привели к повальному введению комиссий за обслуживание карт, появлению функционала в терминалах, который пытается заставить клиента заплатить в другой валюте и провести конвертацию. Короче, стало жутко и дорого." - это мягко говоря пугалки и никаких дополнительных проблем и дополнительных расходов у клиентов в Европе не возникло...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:58

vitaliygoodlife 8 часов назад
якщо наростити кількість покупок карткою, тоді прибуток не зміниться. А податки це наша медицина пенсія дороги

Медицина платная от слова совсем и еще за деньги попробуй добейся. Отпадает. Только больше 100 ярдов в год непонятно куда идет. Пенсия 2000 гривен для всю жизнь проработавшего человека, а скоро, прямо говорят молодежи, не будет и того. Дороги с дорожного сбора. Так куда же идут налоги?
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