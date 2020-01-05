Про це повідомляє Facebook-спільнота Київ Автомобільний.
Дивися повний текст У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль за 2 хвилини (відео).
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Додано: Вів 14 січ, 2020 08:59
У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль...
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Дивися повний текст У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль за 2 хвилини (відео).
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:00
А отчего машину не крепят ? При проезде на крутом подъеме/спуске имеется риск скатиться.
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