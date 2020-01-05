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У Києві з'явилися евакуатори,
які вантажать автомобіль...

У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 08:59

У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Facebook-спільнота Київ Автомобільний.

Дивися повний текст У Києві з'явилися евакуатори, які вантажать автомобіль за 2 хвилини (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 09:00

А отчего машину не крепят ? При проезде на крутом подъеме/спуске имеется риск скатиться.
ndemeaniuc
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:04

Попробовал бы он так Ролс Ройс поднять
papazina
 
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