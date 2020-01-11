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З 1 січня 2019 року Туреччина вводить податок на безпеку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2020 09:31
Пропонуємо до обговорення:
Туреччина з 1 січня 2019 року вводить податок на безпеку для туристів у розмірі 1,5 євро.
Дивися повний текст З 1 січня 2019 року Туреччина вводить податок на безпеку для туристів
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