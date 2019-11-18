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Wizz Air відкриє рейси до
Італії за маршрутами, які...

Wizz Air відкриє рейси до Італії за маршрутами, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:38

Wizz Air відкриє рейси до Італії за маршрутами, які...

Пропонуємо до обговорення:
Лоукостер Wizz Air анонсував запуск п'яти нових маршрутів зі столиці Албанії Тірани до міст Італії, які припинила обслуговувати компанія Ernest Airlines через зупинку польотів.

Дивися повний текст Wizz Air відкриє рейси до Італії за маршрутами, які припинив обслуговувати Ernest Airlines.
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осталось только добраться до Тираны.
vitoauto
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