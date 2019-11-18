|
|
|
Wizz Air відкриє рейси до Італії за маршрутами, які...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Лоукостер Wizz Air анонсував запуск п'яти нових маршрутів зі столиці Албанії Тірани до міст Італії, які припинила обслуговувати компанія Ernest Airlines через зупинку польотів.
Дивися повний текст Wizz Air відкриє рейси до Італії за маршрутами, які припинив обслуговувати Ernest Airlines
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92844
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 10:38
осталось только добраться до Тираны.
-
vitoauto
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 23.09.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|