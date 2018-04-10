Оператор мобільного зв'язку Київстар запустив стартовий пакет без тарифного плану - «Smart SIM».
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Додано: Вів 14 січ, 2020 10:56
Київстар випустив стартовий пакет без тарифного плану
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар випустив стартовий пакет без тарифного плану.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:02
«SIM для устройств» плата 1грн сутки за 30мин в сети и 30мб получается
самый дешевый тариф, но....Минимальный срок действия тарифа – 30 дней со дня его запуска для подключения. По окончании этого срока оператор имеет право изменить тарифы в порядке, установленном действующим законодательством Украины....очередной разводняк от Киевспера.
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