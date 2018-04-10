RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київстар випустив стартовий
пакет без тарифного плану

Київстар випустив стартовий пакет без тарифного плану
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:56

Київстар випустив стартовий пакет без тарифного плану

Пропонуємо до обговорення:
Оператор мобільного зв'язку Київстар запустив стартовий пакет без тарифного плану - «Smart SIM».

Дивися повний текст Київстар випустив стартовий пакет без тарифного плану.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92863
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 10:56

Стоимость не указана.
lubarec
 
Повідомлень: 279
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:02

«SIM для устройств» плата 1грн сутки за 30мин в сети и 30мб получается
самый дешевый тариф, но....Минимальный срок действия тарифа – 30 дней со дня его запуска для подключения. По окончании этого срока оператор имеет право изменить тарифы в порядке, установленном действующим законодательством Украины....очередной разводняк от Киевспера.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:21

Когда будет тарифный план без оплаты выпущен?
vilgelvorec
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen, MSN [Bot] і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Київстар» запустив тариф для людей старшого віку 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 10 січ, 2020 15:26
37 4092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 січ, 2020 10:24
_hunter
Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 10 кві, 2018 19:28
30 4422
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 10:47
_hunter
Київстар запропонував абонентам 2 місяці послуг у...
R2 » Чет 05 гру, 2019 15:37
4 353
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 13:15
3x2x3x2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.