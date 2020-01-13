RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рівень безробіття в Україні
залишається одним з найвищих...

Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:05

Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами.

Дивися повний текст Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих у Європі (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92846
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:05

Большинство "безработных" работают в Европе
MIK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 26.05.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть знизити банківські комісії - Гороховський 1, 2
R2 » Пон 13 січ, 2020 21:12
12 390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 11:10
Всюдиносапхайчик
Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу 1, 2
R2 » Пон 13 січ, 2020 09:50
19 983
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 08:54
Gastarbaiter
Чому зменшується кількість нових ФОП в Україні - Opendatabot
R2 » Пон 13 січ, 2020 20:25
2 122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 01:15
yukhouse

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (973)
14.01.2020 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.