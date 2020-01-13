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Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:05
Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами.
Дивися повний текст Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих у Європі (інфографіка)
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:05
Большинство "безработных" работают в Европе
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