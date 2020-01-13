RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рівень безробіття в Україні
залишається одним з найвищих...

Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:05

Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами.

Дивися повний текст Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих у Європі (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92863
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:05

Большинство "безработных" работают в Европе
MIK
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 26.05.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:25

..а где Греция с ее 20..25% уровнем бездельников??
maestro71
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 09.09.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:35

Re: Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих

Насправді це статистика - яка просто показує тенденцію . Абсолютні величини тут досить слизькі - тому що є купа варіантів , коли реально безробітний такого статусу не отримує - і навпаки .
Puente
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], jeugen і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...
R2 » Вів 14 січ, 2020 13:09
4 108
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 16:41
alexander_khirhyalan
Виробництво в Україні: зарплати і брак персоналу 1, 2, 3
R2 » Пон 13 січ, 2020 09:50
22 1134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 15:34
blueiceua
Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)
R2 » Вів 14 січ, 2020 15:11
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 15:11
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.