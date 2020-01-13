Рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами.
Дивися повний текст Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих у Європі (інфографіка).
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:05
Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих у Європі (інфографіка).
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:35
Re: Рівень безробіття в Україні залишається одним з найвищих
Насправді це статистика - яка просто показує тенденцію . Абсолютні величини тут досить слизькі - тому що є купа варіантів , коли реально безробітний такого статусу не отримує - і навпаки .
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