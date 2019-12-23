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Основною проблемою української
економіки є високий...

Основною проблемою української економіки є високий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:27

Основною проблемою української економіки є високий...

Пропонуємо до обговорення:
Державний борг України до кінця 2019 року склав менше 50% від ВВП, що демонструє значне поліпшення в порівнянні з ситуацією кінця 2016 року, коли він становив 81% ВВП.

Дивися повний текст Основною проблемою української економіки є високий держборг - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:27

Странно, но население думает по иному:
https://youtu.be/tqjObUIUZAo
https://varjag2007su.livejournal.com/5793915.html
Торговля Украиной - вот её трагедия.
Kudrjavuy
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