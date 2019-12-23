|
|
Основною проблемою української економіки є високий...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Державний борг України до кінця 2019 року склав менше 50% від ВВП, що демонструє значне поліпшення в порівнянні з ситуацією кінця 2016 року, коли він становив 81% ВВП.
Дивися повний текст Основною проблемою української економіки є високий держборг - експерт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92850
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:27
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7536
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор