RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Раді підтримали позбавлення
Ахметова мільярдних пільг

У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:31

У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав народний депутат Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92850
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:32

И шо за писаки?
Бюджет не "не дополучал", а наоборот из бюджета вымывалось.
Благодаря заложенным цифрам в евро.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7536
З нами з: 20.09.12
Подякував: 658 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді назвали розмір концентрації землі в одні руки
R2 » Пон 13 січ, 2020 17:21
5 172
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 січ, 2020 10:05
rurais25
У Раді хочуть підвищити штрафи пішоходам 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 09 січ, 2020 13:02
51 3263
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 січ, 2020 19:47
LutsMan
Легалізація грального бізнесу: в Раді назвали очікувані...
R2 » Чет 09 січ, 2020 17:57
1 194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 17:57
bklochok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.