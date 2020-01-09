Про це написав народний депутат Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 11:31
У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг.
Додано: Вів 14 січ, 2020 11:32
И шо за писаки?
Бюджет не "не дополучал", а наоборот из бюджета вымывалось.
Благодаря заложенным цифрам в евро.
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