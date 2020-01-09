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У Раді підтримали позбавлення
Ахметова мільярдних пільг

У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:31

У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав народний депутат Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 11:32

И шо за писаки?
Бюджет не "не дополучал", а наоборот из бюджета вымывалось.
Благодаря заложенным цифрам в евро.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:33

“Програвали від цієї пільги українські виробники енергетичного обладнання, які платили весь вхідний ПДВ і були в нерівних (гірших) умовах порівняно з імпортом. Також програвав український державний бюджет, який через цю пільгу недоотримав близько 10 млрд грн в 2019 році”, – написав Герус.


Если я не ошибаюсь, то "наши отчесвтенные производители" - используют китайские ячейки, аккумуляторы и пр. комплектующие.

Смысл закона вот в "недополучил 10 млрд.грн. в 2019-м".
Вот только, в 2020-м, просто... перестанут завозить все эти СЭС и ВЭС, будут завозить "основные узлы", цены же на Готовое оборудование - поднимутся, что приведёт не "раскулачиванию Ахметова" а нагнёт простых потребителей. :D

Смотрите, практически все Законы, что принимают в последнее время, способствуют Нагибанию простых потребителей!
Вместо того, чтобы нашим украинским "производителям" - уменьшить налоги, давление... Рада вводит "санкции против Китая" и способствует Росту цен на внутриукраинском рынке :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:12

  Replay написав: Рада вводит "санкции против Китая" и способствует Росту цен на внутриукраинском рынке :D

Какие это санкции? Это налог, такой же как и всем остальным гражданам нашей любимой страны. При чем тут китайцы?
Просто ахметовы прикидываются инвалидами, которым ндс платить не нужно было.
Если кто то хочет подзаработать на зеленке, то пусть крутит педали, а не сидит на шее у народа. Так и запишите. :D
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:18

В идеале нужно было отменить НДС для такого оборудования для всех.
Чтоб и электорат мог приобщиться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:46

https://mbiz.censor.net.ua/resonance/31 ... spojivachv
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:48

  p_a_l написав:
  Replay написав: Рада вводит "санкции против Китая" и способствует Росту цен на внутриукраинском рынке :D

Какие это санкции? Это налог, такой же как и всем остальным гражданам нашей любимой страны. При чем тут китайцы?
Просто ахметовы прикидываются инвалидами, которым ндс платить не нужно было.
Если кто то хочет подзаработать на зеленке, то пусть крутит педали, а не сидит на шее у народа. Так и запишите. :D

Уточните пожалуйста :
- У чьего народа?
(Китая, США, РФ, Израиля, Германии, ... )
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:26

Так у него еще и льготы были...
Может он еще и чернобылец?
Только в украине самы богатый человек в стране еще получает льготы от государства.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:24

Re: У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Наступного Президент обере Рінат ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:49

Re: У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Льготы при растаможке, позволяют неплохо уклоняться от налогов.
esaul
 
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