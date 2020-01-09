У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Додано: Вів 14 січ, 2020 13:18

В идеале нужно было отменить НДС для такого оборудования для всех.

Чтоб и электорат мог приобщиться

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин