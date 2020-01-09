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У Раді підтримали позбавлення
Ахметова мільярдних пільг

У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:49

Re: У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Льготы при растаможке, позволяют неплохо уклоняться от налогов.
esaul
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:59

Коломойский добивает Ахметова, на энергорынке, уже останавливаются тэс ахметова, теперь себестоимость ветро и солнечных станций будет выше. Хотя может и россия этот законопроект протолкнула, ведь лучше там электроэнергию покупать чем своей пользоваться. Брем пример Днепр. Есть тэс, дешевый тариф на отопление и горячую воду+электроэнергия. Летом мэр проталкивает законопроект. Теперь горячей воды. Отпление дороже. Тэс остановилась. Пляшем парни! Так хорошо под коломойским живется.
aahakov
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 02:15

На сегодняшний день остаётся один из важных вопросов!!! Не разочарует я ли в очередной раз Украинский народ в своём выборе:---может будет наконец то лучше! Но как в последнее время показывает:---было бы только не тяжелее?? Почему этот народ который их кормит--они же и нагибают?? Как бы не закончилось для этих избранников хуже предыдущих!! Почему то они все когда попадают во власть, ну обязательно портятся и не помнят, что народ когда то может спросить:--КОГДА же это закончится--"дойка" этого уже почти вымиршего среднего, да именно среднего бизнеса, на который между прочим ставят ставку и не малую за границей этой страны. Страны и Европы и Америки, там этот средний бизнес широко развит!! Почему в прошлых и затем в теперешних выборах народу Украины становится только труднее??? Да потому, что они преследуют цели опять таки определенных людей----а мы в очередной раз "им" поверили.
Да только мы же с них можем и спросить!!
aleko3777
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:54

Re: У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Смотрю, ахметко ботов набежало - мама родная. Все только и переживают за родимого. А есть на форуме боты атомной или гидро генерации? Я бы прыеднався
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:58

Re: У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

  aahakov написав:Коломойский добивает Ахметова, на энергорынке
против кого будем дружить?
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 12:00

  chipmunk написав:Наступного Президент обере Рінат ;)

Зображення
не найдут утята маму в камыше.Потому что мама крякнула уже
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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  #<12
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