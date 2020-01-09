У Раді підтримали позбавлення Ахметова мільярдних пільг

Додано: Сер 15 січ, 2020 02:15

На сегодняшний день остаётся один из важных вопросов!!! Не разочарует я ли в очередной раз Украинский народ в своём выборе:---может будет наконец то лучше! Но как в последнее время показывает:---было бы только не тяжелее?? Почему этот народ который их кормит--они же и нагибают?? Как бы не закончилось для этих избранников хуже предыдущих!! Почему то они все когда попадают во власть, ну обязательно портятся и не помнят, что народ когда то может спросить:--КОГДА же это закончится--"дойка" этого уже почти вымиршего среднего, да именно среднего бизнеса, на который между прочим ставят ставку и не малую за границей этой страны. Страны и Европы и Америки, там этот средний бизнес широко развит!! Почему в прошлых и затем в теперешних выборах народу Украины становится только труднее??? Да потому, что они преследуют цели опять таки определенных людей----а мы в очередной раз "им" поверили.

Да только мы же с них можем и спросить!!