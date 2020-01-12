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Скільки закордонних та
ID-паспортів оформили українці в...

Скільки закордонних та ID-паспортів оформили українці в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:09

Скільки закордонних та ID-паспортів оформили українці в...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році громадяни України оформили понад 1,5 млн ID-карт та понад 3,5 мільйона закордонних паспортів.

Дивися повний текст Скільки закордонних та ID-паспортів оформили українці в 2019 році.
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