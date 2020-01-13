Ціни на одно-, дво-, три-кімнатні квартири в Києві в другому півріччі 2019 року виросли в середньому на 11%, або $7 150 дорожче.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 12:48
Скільки коштує купити квартиру в Києві (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки коштує купити квартиру в Києві (інфографіка).
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