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Скільки коштує купити
квартиру в Києві (інфографіка)

Скільки коштує купити квартиру в Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 12:48

Скільки коштує купити квартиру в Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на одно-, дво-, три-кімнатні квартири в Києві в другому півріччі 2019 року виросли в середньому на 11%, або $7 150 дорожче.

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