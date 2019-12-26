Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Тelegram-каналі.
Дивися повний текст Гончарук обіцяє знищити \"схематози\" і \"договорняки\" у Держгеокадастрі.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 13:00
Гончарук обіцяє знищити "схематози" і "договорняки" у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук обіцяє знищити \"схематози\" і \"договорняки\" у Держгеокадастрі.
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