Вівторок на валютному ринку України пройде дуже динамічно і насичено. Вчорашній спекулятивне зростання котирувань міжбанку в останню годину сесії понеділка сьогодні зміниться просіданням курсу.
Дивися повний текст Міжбанк: курс може просісти.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 13:01
Міжбанк: курс може просісти
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Дивися повний текст Міжбанк: курс може просісти.
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