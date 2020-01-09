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Міжбанк: курс може просісти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2020 13:01
Пропонуємо до обговорення:
Вівторок на валютному ринку України пройде дуже динамічно і насичено. Вчорашній спекулятивне зростання котирувань міжбанку в останню годину сесії понеділка сьогодні зміниться просіданням курсу.
Дивися повний текст Міжбанк: курс може просісти
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:15
так покупать или не покупать?)))
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