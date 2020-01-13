В Україні планують збільшити штрафи водіям за порушення правил дорожнього руху.
Дивися повний текст В Україні планують збільшити штрафи за неправильну парковку - законопроєкт.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 13:09
В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...
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Дивися повний текст В Україні планують збільшити штрафи за неправильну парковку - законопроєкт.
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