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В Україні планують збільшити
штрафи за неправильну...

В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:09

В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують збільшити штрафи водіям за порушення правил дорожнього руху.

Дивися повний текст В Україні планують збільшити штрафи за неправильну парковку - законопроєкт.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:25

Так не порушуйте, ніхто і штрафувати не буде, не пробували?
Stanislav_S
 
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