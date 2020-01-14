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В Україні планують збільшити
штрафи за неправильну...

В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:09

В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують збільшити штрафи водіям за порушення правил дорожнього руху.

Дивися повний текст В Україні планують збільшити штрафи за неправильну парковку - законопроєкт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 13:25

Так не порушуйте, ніхто і штрафувати не буде, не пробували?
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:31

Правильно!!!
И ещё эвакуаторы активно задействовать нужно!!!
Личный автомобиль это личная проблема каждого водителя и другие участники дорожнего движения страдать не должны!!
vldimirnikls
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:24

А когда введут штрафы для депутатов за неправильные законы?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:41

Плюс везде поставить запрет парковки и бюджет будет переполнен штрафами.
Правда почему-то дорожный фонд перестанет наполняться, но то проблемы наступныків
alexander_khirhyalan
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:04

Когда начнут безбожно штрафовать тех, кто ставит машины на внутридомовых территориях с на газонах?
Такую грязищу во дворах разводят, ппц!!! :evil:
DoooM
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 23:21

  DoooM написав:Когда начнут безбожно штрафовать тех, кто ставит машины на внутридомовых территориях с на газонах?
Такую грязищу во дворах разводят, ппц!!! :evil:


Никогда, очередная пиар кампания...сказки о камерах уже шестой год рассказывают а воз и ныне там :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 10:07

штрафы

Во Львове уже полным ходом работают "инспектора з паркування".На себе ощутил (
Правда центр в основном патрулируют,но четко жучат.Мне правда показалось,что больше приезжих щимят, а не местных, но я за такое движение,даже,учитывая то,что наказали меня.
Rack
 
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