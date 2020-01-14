В Україні планують збільшити штрафи водіям за порушення правил дорожнього руху.
Дивися повний текст В Україні планують збільшити штрафи за неправильну парковку - законопроєкт.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 13:09
В Україні планують збільшити штрафи за неправильну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні планують збільшити штрафи за неправильну парковку - законопроєкт.
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:31
Правильно!!!
И ещё эвакуаторы активно задействовать нужно!!!
Личный автомобиль это личная проблема каждого водителя и другие участники дорожнего движения страдать не должны!!
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:41
Плюс везде поставить запрет парковки и бюджет будет переполнен штрафами.
Правда почему-то дорожный фонд перестанет наполняться, но то проблемы наступныків
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:04
Когда начнут безбожно штрафовать тех, кто ставит машины на внутридомовых территориях с на газонах?
Такую грязищу во дворах разводят, ппц!!!
Додано: Вів 14 січ, 2020 23:21
Никогда, очередная пиар кампания...сказки о камерах уже шестой год рассказывают а воз и ныне там
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 15 січ, 2020 10:07
штрафы
Во Львове уже полным ходом работают "инспектора з паркування".На себе ощутил (
Правда центр в основном патрулируют,но четко жучат.Мне правда показалось,что больше приезжих щимят, а не местных, но я за такое движение,даже,учитывая то,что наказали меня.
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