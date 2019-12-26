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НБУ викупив з ринку
118 мільйонів доларів

НБУ викупив з ринку 118 мільйонів доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:48

НБУ викупив з ринку 118 мільйонів доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані статистики, опублікованої на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ викупив з ринку 118 мільйонів доларів.
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