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У яких країнах «мінімалка»
зросла на 25% і більше -...

У яких країнах «мінімалка» зросла на 25% і більше -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:49

У яких країнах «мінімалка» зросла на 25% і більше -...

Пропонуємо до обговорення:
Україна в рейтингу зростання зарплати зайняла 15 місце.

Дивися повний текст У яких країнах «мінімалка» зросла на 25% і більше - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:49

В каких странах народ скоро будет жить как в рабовладельческом строе.
p_a_l
 
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Нафига вы лапшой кормите?
p_a_l
 
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