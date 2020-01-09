Україна в рейтингу зростання зарплати зайняла 15 місце.
Дивися повний текст У яких країнах «мінімалка» зросла на 25% і більше - дослідження.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:49
У яких країнах «мінімалка» зросла на 25% і більше -...
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Дивися повний текст У яких країнах «мінімалка» зросла на 25% і більше - дослідження.
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:49
В каких странах народ скоро будет жить как в рабовладельческом строе.
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