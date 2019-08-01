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Суд заарештував майно
суднобудівного заводу "Океан"

Суд заарештував майно суднобудівного заводу "Океан"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:54

Суд заарештував майно суднобудівного заводу "Океан"

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Дивися повний текст Суд заарештував майно суднобудівного заводу \"Океан\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 14:54

Якщо дану справу доведуть до кінця з покаранням винних - то це буде гарним кроком від держави в напрямку боротьби з корупцією.
Можу підказати ще одне підприємство, яке необхідно перевірити на оборутки - КХП №2 в Кропивницькому.
jeugen
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