Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Дивися повний текст Суд заарештував майно суднобудівного заводу \"Океан\".
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Додано: Вів 14 січ, 2020 14:54
Суд заарештував майно суднобудівного заводу "Океан"
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Дивися повний текст Суд заарештував майно суднобудівного заводу \"Океан\".
Додано: Вів 14 січ, 2020 14:54
Якщо дану справу доведуть до кінця з покаранням винних - то це буде гарним кроком від держави в напрямку боротьби з корупцією.
Можу підказати ще одне підприємство, яке необхідно перевірити на оборутки - КХП №2 в Кропивницькому.
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