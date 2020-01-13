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Скільки Україні потрібно позичити
в 2020 році (інфографіка)

Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:11

Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році уряду потрібно залучити суму, яку можна порівняти з 8% прогнозного ВВП.

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