У 2020 році уряду потрібно залучити суму, яку можна порівняти з 8% прогнозного ВВП.
Дивися повний текст Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка).
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Додано: Вів 14 січ, 2020 15:11
Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)
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Дивися повний текст Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка).
Додано: Вів 14 січ, 2020 21:07
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