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Скільки Україні потрібно позичити
в 2020 році (інфографіка)

Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:11

Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У 2020 році уряду потрібно залучити суму, яку можна порівняти з 8% прогнозного ВВП.

Дивися повний текст Скільки Україні потрібно позичити в 2020 році (інфографіка).
R2
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Майже всі країни позичають у борг
Всюдиносапхайчик
 
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  Всюдиносапхайчик написав:Майже всі країни позичають у борг


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