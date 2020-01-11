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Зарплата нардепів проіндексована,
але вона не становить...

Зарплата нардепів проіндексована, але вона не становить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:19

Зарплата нардепів проіндексована, але вона не становить...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту.

Дивися повний текст Зарплата нардепів проіндексована, але вона не становить 100 тисяч гривень - Разумков.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:19

Зп пересичного тоже проиндексирована и составляет 4100 грн, в том случае если она вообще есть.
blueiceua
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