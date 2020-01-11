Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні парламенту.
Дивися повний текст Зарплата нардепів проіндексована, але вона не становить 100 тисяч гривень - Разумков.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 15:19
Зарплата нардепів проіндексована, але вона не становить...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата нардепів проіндексована, але вона не становить 100 тисяч гривень - Разумков.
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:19
Зп пересичного тоже проиндексирована и составляет 4100 грн, в том случае если она вообще есть.
Додано: Вів 14 січ, 2020 18:05
Гм... так вроде бы зарплаты у нас в стране отвязали от прожиточного минимума.
Те же самые медсестры в больницах никакого повышения не получили, но деПутанам наверно важнее - не хватает на брюлики для жены, да и мерин обновить не помешало бы
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