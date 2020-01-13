|
|
Зарплати українських розробників - дані за грудень 2019...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:23
Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата Senior-ів в Києві досягла $ 4000, в цілому ж на керівних посадах можна заробляти більше $ 5000.
Дивися повний текст Зарплати українських розробників - дані за грудень 2019 (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92862
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:23
И платят ITшникам твердой валютой - сыром.
-
dan15
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 05.02.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему