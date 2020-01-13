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Зарплати українських розробників
- дані за грудень 2019...

Зарплати українських розробників - дані за грудень 2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:23

Зарплати українських розробників - дані за грудень 2019...

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата Senior-ів в Києві досягла $ 4000, в цілому ж на керівних посадах можна заробляти більше $ 5000.

Дивися повний текст Зарплати українських розробників - дані за грудень 2019 (інфографіка).
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