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Запуск 4G в київському
метрополітені коштуватиме $20 млн

Запуск 4G в київському метрополітені коштуватиме $20 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:35

Запуск 4G в київському метрополітені коштуватиме $20 млн

Пропонуємо до обговорення:
Вартість проекту запуску мобільного зв'язку стандарту 4G в київському метрополітені трьома провідними українськими операторами мобільного зв'язку «Київстар», «Vodafone Україна» і lifecell оцінюється в $20 млн.

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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:35

Мне как-то не интересно даже сколько это будет стоить, тем более что метрополитен навряд ли будет плтить за оборудование со своих средств
blueiceua
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