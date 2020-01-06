ДТЕК Київські електромережі обновив сайт компанії: тепер чимало функцій стали доступними для користувачів у режимі онлайн.
Дивися повний текст Електроенергія: киянам представили онлайн-послуги.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 15:41
Електроенергія: киянам представили онлайн-послуги
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Дивися повний текст Електроенергія: киянам представили онлайн-послуги.
Додано: Вів 14 січ, 2020 15:41
УтВерждают что монополии на рынке электроэнергии нет а куда она делась ? Или может столбы с проводами добавились? Дурачат!
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