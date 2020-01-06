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Електроенергія: киянам
представили онлайн-послуги

Електроенергія: киянам представили онлайн-послуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:41

Електроенергія: киянам представили онлайн-послуги

Пропонуємо до обговорення:
ДТЕК Київські електромережі обновив сайт компанії: тепер чимало функцій стали доступними для користувачів у режимі онлайн.

Дивися повний текст Електроенергія: киянам представили онлайн-послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 15:41

УтВерждают что монополии на рынке электроэнергии нет а куда она делась ? Или может столбы с проводами добавились? Дурачат!
tofickk
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