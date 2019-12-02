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Перевірка вантажу на митниці
скоротилася з трьох годин...

Перевірка вантажу на митниці скоротилася з трьох годин...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:45

Перевірка вантажу на митниці скоротилася з трьох годин...

Пропонуємо до обговорення:
На митниці запрацювали всі сканери, завдяки цьому час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин.

Дивися повний текст Перевірка вантажу на митниці скоротилася з трьох годин до 10 хвилин – Гончарук.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 16:45

Делайте, что бы на всех таможнях стояли сканеры.... и все данные в Киев.
anton_gms
 
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