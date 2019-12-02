На митниці запрацювали всі сканери, завдяки цьому час на перевірку вантажу скоротиться до 10 хвилин.
Дивися повний текст Перевірка вантажу на митниці скоротилася з трьох годин до 10 хвилин – Гончарук.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 16:45
Перевірка вантажу на митниці скоротилася з трьох годин...
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Дивися повний текст Перевірка вантажу на митниці скоротилася з трьох годин до 10 хвилин – Гончарук.
Додано: Вів 14 січ, 2020 16:45
Делайте, что бы на всех таможнях стояли сканеры.... и все данные в Киев.
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