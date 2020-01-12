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Потоп в Оcean Plaza: експерт
пояснив, хто компенсує...

Потоп в Оcean Plaza: експерт пояснив, хто компенсує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 17:45

Потоп в Оcean Plaza: експерт пояснив, хто компенсує...

Пропонуємо до обговорення:
Він уточнив, що поки що говорити про конкретні суми зарано.

Дивися повний текст Потоп в Оcean Plaza: експерт пояснив, хто компенсує збитки бізнесу.
R2
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