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Вартість проїзду в міському
транспорті за областями

Вартість проїзду в міському транспорті за областями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:07

Вартість проїзду в міському транспорті за областями

Пропонуємо до обговорення:
Проїзд у міському транспорті за рік подорожчав на 15,9%.

Дивися повний текст Вартість проїзду в міському транспорті за областями.
R2
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