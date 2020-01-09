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Збитки держави від незаконних вирубок становлять понад 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:49
Пропонуємо до обговорення:
Держава отримала збитки в розмірі понад 1 млрд грн через незаконне вирубування лісів в Україні, повідомив глава Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство) Андрій Заблоцький.
Дивися повний текст Збитки держави від незаконних вирубок становлять понад 1 млрд грн
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Додано: Вів 14 січ, 2020 20:49
А люди хвилюються щоб депутати не підвищили собі зарплату. Зарплата - смішні гроші. Ось де заробіток. І такі схеми ще й є захищеною завдяки лобі в законодавчих органах влади.
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irey1
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