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Збитки держави від незаконних
вирубок становлять понад 1...

Збитки держави від незаконних вирубок становлять понад 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:49

Збитки держави від незаконних вирубок становлять понад 1...

Пропонуємо до обговорення:
Держава отримала збитки в розмірі понад 1 млрд грн через незаконне вирубування лісів в Україні, повідомив глава Державного агентства лісових ресурсів (Держлісагентство) Андрій Заблоцький.

Дивися повний текст Збитки держави від незаконних вирубок становлять понад 1 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 20:49

А люди хвилюються щоб депутати не підвищили собі зарплату. Зарплата - смішні гроші. Ось де заробіток. І такі схеми ще й є захищеною завдяки лобі в законодавчих органах влади.
irey1
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