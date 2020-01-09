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lifecell запускає нові тарифи

lifecell запускає нові тарифи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:01

lifecell запускає нові тарифи

Пропонуємо до обговорення:
Діджитал-оператор lifecell запускає два нових тарифи: "Жара GO" та "Жара GO PLUS", вартість послуг яких можна зменшити на 20 гривень.

Дивися повний текст lifecell запускає нові тарифи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:02

это всё хуже чем тариф "Интернет жара" - 20 ГБ за 60 грн...
Тракторист
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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