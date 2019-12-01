Крім самого боргу, російська компанія виплатила українській близько 350 мільйонів доларів пені.
Дивися повний текст Названо точну суму платежу Газпрому Нафтогазу.
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Додано: Вів 14 січ, 2020 21:52
Названо точну суму платежу Газпрому Нафтогазу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо точну суму платежу Газпрому Нафтогазу.
Додано: Вів 14 січ, 2020 22:06
часть уйдёт на премии, а остальное как обычно в офшоры...
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