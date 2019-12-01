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Названо точну суму платежу
Газпрому Нафтогазу

Названо точну суму платежу Газпрому Нафтогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:52

Названо точну суму платежу Газпрому Нафтогазу

Пропонуємо до обговорення:
Крім самого боргу, російська компанія виплатила українській близько 350 мільйонів доларів пені.

Дивися повний текст Названо точну суму платежу Газпрому Нафтогазу.
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 21:53

На что будут потрачены, эти деньги?
Shall
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2020 22:06

  Shall написав:На что будут потрачены, эти деньги?

часть уйдёт на премии, а остальное как обычно в офшоры... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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