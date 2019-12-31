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Соціальна допомога: в закони введуть нову категорію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:01
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді розглядається законопроект, який змінює підхід до надання допомоги малозабезпеченим.
Дивися повний текст Соціальна допомога: в закони введуть нову категорію населення
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Додано: Сер 15 січ, 2020 13:31
Пусть сначала государство возместит полученное в нормальных пенсиях.
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