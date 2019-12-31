У Верховній Раді розглядається законопроект, який змінює підхід до надання допомоги малозабезпеченим.
Дивися повний текст Соціальна допомога: в закони введуть нову категорію населення.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:01
Соціальна допомога: в закони введуть нову категорію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Соціальна допомога: в закони введуть нову категорію населення.
Додано: Сер 15 січ, 2020 16:50
Нехай спочатку забезпечать роботою з зарплатнею на яку можна прожити, а не дають всю владу соціальним працівникам які перекладають папірці і ганяють тебе по всім кругам аду, а реальну допомогу такім сім'ям не надають
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