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До 2024 року в Україні створять
додатково 1 млн робочих...

До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:20

До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...

Пропонуємо до обговорення:
Також міністерство ставить перед собою завдання до 2024 року скоротити час пошуку робочого місця.

Дивися повний текст До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих місць - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:20

У нас план – один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним”, – сказал он.
Це що БЛЕФ чи то ...автор щось курить і то конкретно ?
valentina806400
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