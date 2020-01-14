Також міністерство ставить перед собою завдання до 2024 року скоротити час пошуку робочого місця.
Дивися повний текст До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих місць - Милованов.
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Додано: Сер 15 січ, 2020 08:20
До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих місць - Милованов.
Додано: Сер 15 січ, 2020 08:20
У нас план – один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним”, – сказал он.
Це що БЛЕФ чи то ...автор щось курить і то конкретно ?
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:38
вони просто сподіваються що ми всі помремо до 2024 року і ніхто не оцінить масштабів щастя
Додано: Сер 15 січ, 2020 09:46
Студенты нашли конспекты старших курсов? Что за плагиат?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 15 січ, 2020 11:17
Мне кажется, что уже пора с них спрашивать по существу.
Обосрались? Нафиг с пляжа. Чего они несут?
Додано: Сер 15 січ, 2020 13:25
Обещать не значит женится! Один северный мудозвон, тоже обещал, у себя там в мордоре 7 лет назад, 25 миллионов рабочих мест к 2020 году и удвоение ВВП, и много чего ещё...
И таки да, ВВП удвоился в своем состоянии, а возможно и удесятерился, а вот Валовой Внутренний Продукт этой северной страны как-то не очень... )
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