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До 2024 року в Україні створять
додатково 1 млн робочих...

До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:20

До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...

Пропонуємо до обговорення:
Також міністерство ставить перед собою завдання до 2024 року скоротити час пошуку робочого місця.

Дивися повний текст До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих місць - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 08:20

У нас план – один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним”, – сказал он.
Це що БЛЕФ чи то ...автор щось курить і то конкретно ?
valentina806400
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:38

вони просто сподіваються що ми всі помремо до 2024 року і ніхто не оцінить масштабів щастя
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 09:46

Студенты нашли конспекты старших курсов? Что за плагиат? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:17

Мне кажется, что уже пора с них спрашивать по существу.
Обосрались? Нафиг с пляжа. Чего они несут?
p_a_l
 
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Начинаю верить его словам, ну тем где он де***.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 11:58

В некотором царстве, в некотором государстве ......
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 13:25

Обещать не значит женится! Один северный мудозвон, тоже обещал, у себя там в мордоре 7 лет назад, 25 миллионов рабочих мест к 2020 году и удвоение ВВП, и много чего ещё...
И таки да, ВВП удвоился в своем состоянии, а возможно и удесятерился, а вот Валовой Внутренний Продукт этой северной страны как-то не очень... )
Mediantos
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:40

Re: До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих.

  p_a_l написав:Обосрались? Нафиг с пляжа. Чего они несут?

А он и не врет - все абсолютно чистая правда и вполне достижима. Работать будут "за еду" - но ведь он об этом скромно умолчал...
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 15:56

Re: Работают или нет

Сколько рабочих мест сейчас?
sal
 
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