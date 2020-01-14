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До 2024 року в Україні створять додатково 1 млн робочих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2020 17:37
Ющенко обещал 5 000 000 рабмест.
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pin1234
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Додано: Сер 15 січ, 2020 18:33
Если сперва уничтожить 2 млн. (или больше) имеющихся рабочих мест, то потом создать 1 млн. новых будет элементарно просто.
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yanyura
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